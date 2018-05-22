الجيش السوري يسيطر على دمشق ومحيطها بالكامل

الشارقة 24 – رويترز:

سيطر الجيش السوري الإثنين، على كامل دمشق ومحيطها للمرة الأولى منذ العام 2012، معلناً إياها مناطق "آمنة" إثر طرده تنظيم "داعش" من آخر جيب له في جنوب العاصمة، الذي يعد مخيم اليرموك أبرز أحيائه.

وأعلن الجيش السوري في بيان، القضاء على أعداد كبيرة من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، ما أدى إلى إحكام السيطرة التامة على منطقة الحجر الأسود ومخيم اليرموك"، لتصبح بذلك دمشق وما حولها وريفها وبلداته هي مناطق آمنة بالكامل وعصية على الإرهاب ورعاته.

ويأتي الإعلان بعد ساعات من خروج آخر عناصر التنظيم المتطرف من الأحياء الجنوبية بموجب اتفاق إجلاء برعاية "روسية"، أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان.