الجيش اليمني يسيطر على خطوط إمداد "الميليشيا" في "لحج"

الشارقة 24 – واس:

سيطر الجيش الوطني اليمني، بمنطقة الأحيوق في محافظة لحج جنوب اليمن سيطرة كاملة على خط الإمداد إلى منطقة كهبوب والمناطق المحيطة، إثر هجوم على مواقع مليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال قائد جبهة المضاربة وكهبوب أحمد الصبيحي في تصريح صحافي، إن الجيش الوطني والمقاومة سيطروا على خط امداد المليشيا بين منطقة الوازعية وكهبوب، وعلى منطقة الأحيوق بالكامل في عملية عسكرية، أسفر عنها مقتل 3 وإصابة العشرات وأسر 3 أخرين من عناصر الميليشيا.

وأشار الصبيحي، إلى أن دفاعات الميليشيا شهدت انهيارات مع بداية الهجوم، ولاذوا بالفرار مخلفين ورائهم الكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، لافتاً إلى أن هذه الجبهة تعد إحدى الخطوط الدفاعية وتأمين لمناطق محور باب المندب وعدد من المناطق على الساحل الغربي.