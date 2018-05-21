يضم أكثر من 5160 درجة حجرية

عداؤون يتحدون درجات سور الصين العظيم في ماراثون سنوي

  • الإثنين 21, مايو 2018 في 11:44 ص
يعرف سور الصين العظيم بكونه إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة، ويعرف كذلك بأنه موقع أحد أصعب سباقات الماراثون حول العالم، فها هم عداؤون من 62 دولة يتنافسون فيه.

الشارقة 24 – رويترز:
 
تنافس عداؤون من 62 دولة في ماراثون سور الصين العظيم، الذي يعرف بأنه أحد أصعب السباقات حول العالم.
 
فمسار ماراثون سور الصين العظيم الذي يقام سنوياً منذ عام 1999 يضم أكثر من 5160 درجة حجرية يتعين على المنافسين قطعها من أجل إنهاء السباق، ناهيك عن المنعطفات الحادة صعوداً وهبوطاً التي يعج بها السور.

واجتذبت دورة هذا العام مشاركة العداءة الأميركية إرين سكريتينجلاند.

وكان الأسرع بين الرجال الإيطالي أوسكار بيريجو بزمن قدره 4 ساعات ودقيقة واحدة و14 ثانية، فيما فازت ماريا مارينكوويتز من جنوب أفريقيا في فئة السيدات بزمن قدره 4 ساعات و29 دقيقة و35 ثانية.