الحكومة اليمنية تستنكر تدخل الحوثيين في ‏أعمال الإغاثة

الشارقة 24 – واس:

استنكر وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية رئيس ‏اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، ‏بشدة استمرار ميليشيا ‏الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في احتجاز ‏المساعدات ‏الاغاثية وشحنات الأدوية المخصصة لمرضى ‏الفشل الكلوي في محافظة إب، وإعاقة ‏الوصول الإنساني إلى ‏المحتاجين في عدد من المحافظات. ‏

وأشار إلى قيام الميليشيا بالتدخل في العمل الإغاثي ‏والإنساني والتلاعب بأسماء ‏المستحقين للإغاثة والتحايل على ‏المنظمات الدولية واستخدامها للمجهود الحربي، وبيعها ‏في ‏السوق السوداء، والتعامل مع منظمات إغاثية تتبع ‏الانقلابين.

وقال الوزير عبد الرقيب فتح في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن هذه الأعمال إجرامية مدانة ومخالفة ‏للقوانين الدولية، مطالباً المنظمات الأممية الخروج عن ‏الصمت حيال هذه التصرفات ‏والكشف للرأي العام والمحلي ‏الدولي عن كل هذه الانتهاكات.

ودعا في الوقت نفسه ‏منسقة ‏الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن ليزا ‏غراندي إلى التدخل في إيقاف العبث ‏الذي تمارسه الميليشيا ‏الانقلابية بالمساعدات المقدمة للمستحقين، والضغط عليها بكل ‏الوسائل ‏والسبل للإيقاف الفوري للتدخل بالعمل الاغاثي ‏والإنساني وزيادة معاناة الشعب اليمني.‏