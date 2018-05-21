الحكومة اليمنية تستنكر تدخل الحوثيين في ‏أعمال الإغاثة

الشارقة 24 – واس:
استنكر وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، بشدة استمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في احتجاز المساعدات الاغاثية وشحنات الأدوية المخصصة لمرضى الفشل الكلوي في محافظة إب، وإعاقة الوصول الإنساني إلى المحتاجين في عدد من المحافظات.
وأشار إلى قيام الميليشيا بالتدخل في العمل الإغاثي والإنساني والتلاعب بأسماء المستحقين للإغاثة والتحايل على المنظمات الدولية واستخدامها للمجهود الحربي، وبيعها في السوق السوداء، والتعامل مع منظمات إغاثية تتبع الانقلابين.
وقال الوزير عبد الرقيب فتح في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن هذه الأعمال إجرامية مدانة ومخالفة للقوانين الدولية، مطالباً المنظمات الأممية الخروج عن الصمت حيال هذه التصرفات والكشف للرأي العام والمحلي الدولي عن كل هذه الانتهاكات.
ودعا في الوقت نفسه منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن ليزا غراندي إلى التدخل في إيقاف العبث الذي تمارسه الميليشيا الانقلابية بالمساعدات المقدمة للمستحقين، والضغط عليها بكل الوسائل والسبل للإيقاف الفوري للتدخل بالعمل الاغاثي والإنساني وزيادة معاناة الشعب اليمني.