وفاة أسير فلسطيني مريض في سجون الاحتلال

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية مساء الأحد، عن وفاة أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر بيان صادر عن الهيئة، أن الأسير عزيز عويسات "53 عاماً"، من مدينة القدس توفى خلال تلقيه العلاج في مستشفى "أساف هروفيه".

واتهم البيان إدارة سجون الاحتلال بقتل عويسات، مطالباً بلجنة تحقيق دولية في الحادث.

وبحسب مصادر فلسطينية، كان عويسات يعاني من فشل في غالبية أعضاء جسده، ويقبع في غرفة العناية المكثّفة وموصول بأجهزة التنفس الاصطناعي جراء معاناته من التهاب حاد وضغط رئوي في رئته اليسرى.

وعويسات معتقل منذ عام ،2014 ومحكوم بالسجن لمدة 30 عاماً.

ورصدت مصادر حقوقية فلسطينية، وفاة 61 أسيراً جراء سياسة الإهمال الطبي داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وتعتقل سلطات الاحتلال نحو 6500 أسير فلسطينياً بينهم العشرات من المرضى.