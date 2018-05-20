سقوط رافعة متحركة في المسجد الحرام بمكة وإصابة سائقها

الشارقة 24 – واس:

أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنه في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم الأحد، حدث انحراف رافعة صغيرة متحركة "وانش" عن مسارها، وسقوطها بسبب الحمولة الزائدة في منطقة عمل معزولة بالقرب من باب 160 في التوسعة السعودية الثالثة من الخارج، ولم تسجل أي إصابات، سوى إصابة السائق بإصابات طفيفة.

وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة، قد أعلنت على موقعها الرسمي في "تويتر"، عن سقوط ذراع رافعة متحركة داخل منطقة عمل في المسجد الحرام، وأن الموقع مخصص للعمل وليس للصلاة ولا لمسار المعتمرين والزوار، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.