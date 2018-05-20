مفوضية اللاجئين تطلق حملة "الناس للناس" العالمية

الشارقة 24:

تطلق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حملة عالمية "الناس للناس" للتعريف بالأسر اللاجئة التي تكافح كل يوم لتوفير قوتها اليومي.

وتهدف الحملة المقرر اطلاقها الأحد إلى تسليط الضوء على قدرة النساء والأطفال تحديداً على الصمود من غير معيل في معظم الأحيان في وجه المعاناة التي اجتاحت حياتهم دون أي سابق إنذار كما تأتي حملة #الناس_للناس لتسلط الضوء على الكيفية التي تترجم فيها التبرعات إلى مشاريع إغاثية مستدامة ومساعدات نقدية دورية لأشد الأسر اللاجئة حاجة.

وبدأت مفوضية اللاجئين بنشر حملتها المصورة عبر وسائل الإعلام في المنطقة والعالم وعبر شبكة الانترنت والتي تستمر طيلة شهر رمضان المبارك تحت عنوان #الناس_للناس ومن خلال هذه الحملة ستتمكن الأسر في المنطقة والعالم من التماس واقع الصعوبات اليومية التي يواجهها اللاجئون خلال الشهر الفضيل وما بعده.

وفي هذا السياق قال حسام شاهين مسؤول علاقات القطاع الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مفوضية اللاجئين: مع بداية الشهر الكريم ندعو الجميع لمساندة الأسر اللاجئة في إطار حملتنا #الناس_للناس كي نتمكن سويا من تلبية الاحتياجات الأساسية لكافة هذه الأسر في أشد ظروفها صعوبة حيث نعتمد على مساهماتكم وتبرعاتكم لمواصلة تأدية هذه المهمة في عالم يحتوي على 22.5 مليون لاجئ لابد لنا اليوم أن نؤازر الأسر اللاجئة الأكثر عوزاً وحاجة ولا سيما الأطفال والنساء من اللاجئين السوريين والروهينغا.