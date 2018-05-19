السعودية تعترض صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية

الشارقة 24 – واس:

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، أنه وفي تمام الساعة السادسة وأربع عشرة دقيقة من مساء اليوم السبت، اعترضت ودمرت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخاً باليستياً أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية محافظة صعدة باتجاه أراضي المملكة.

وأضاف العقيد المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت صاروخاً آخر سقط في صحراء غير آهلة بالسكان، ولم ينتج عنه أي أضرار، وذكر أن الصاروخين كانا باتجاه مدينة خميس مشيط، وتم إطلاقهما بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية الآهلة بالسكان.

وأوضح العقيد المالكي، أن هذا العمل العدائي من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرارين الأممي "2216"، "2231" بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.