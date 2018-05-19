كتلة مقتدى الصدر تفوز بالانتخابات البرلمانية في العراق

من عملية التصويت في الانتخابات العراقية

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم السبت، أن كتلة مقتدى الصدر فازت بالانتخابات البرلمانية.

ولا يمكن للصدر أن يتولى رئاسة الوزراء لأنه لم يرشح نفسه في الانتخابات، لكن فوز كتلته يمنحه وضعاً قوياً في مفاوضات اختيار من سيتولى المنصب.

وحصلت كتلة "سائرون" التي يتزعمها الصدر على 54 مقعداً في البرلمان.

وجاءت في المرتبة الثانية كتلة الفتح التي يتزعمها هادي العامري، إذ حصلت على 47 مقعداً، وفي المرتبة الثالثة، جاء ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي وحصل على 42 مقعداً.