السعودية: القبض على 7 أشخاص تواصلوا مع جهات خارجية مشبوهة

الشارقة 24 – وام:

أعلن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة السعودية، الليلة الماضية، القبض على 7 أشخاص قاموا بالتواصل المشبوه مع جهات خارجية تدعم أنشطتهم وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة.

وقال المتحدث إن الجهة المختصة رصدت نشاطاً منسقاً لمجموعة من الأشخاص قاموا من خلاله بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية والتواصل المشبوه مع جهات خارجية، فيما يدعم أنشطتهم وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج بهدف النيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي، والمساس باللحمة الوطنية التي أكدت المادة الـ 12 من النظام الأساسي للحكم على وجوب تعزيزها وحمايتها من الفتنة والانقسام.

وأضاف أن الجهة المختصة تمكنت من القبض على عناصر تلك المجموعة والبالغ عددهم 7 أشخاص، فيما لا يزال العمل جار على تحديد كل من له صلة بأنشطتهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.