أردوغان يدعو المسلمين في العالم لدعم الفلسطينيين في غزة

الشارقة 24 – رويترز:

ناشد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة المسلمين في العالم، بدعم الفلسطينيين في مواجهة وحشية الاحتلال الإسرائيلي في غزة، ووجه انتقادات حادة للولايات المتحدة والأمم المتحدة على استشهاد العشرات في القطاع.

وانتقد الرئيس التركي بشدة، قرار واشنطن نقل سفارتها في الكيان الصهيوني إلى القدس والعنف الذي تلا تدشين السفارة الجديدة.

ودعا أردوغان، أمام حشد من آلاف من أنصاره الذين لوحوا بالأعلام الفلسطينية والتركية في حي ينيكابي في إسطنبول، المسلمين إلى التضامن لنصرة القضية الفلسطينية، وقال إن الأمم المتحدة فقدت الشرعية لفشلها في الوقوف في وجه الممارسات الأحادية من واشنطن.