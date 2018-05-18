عشرات آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان في "الأقصى"

الشارقة 24 – وام:



أدى عشرات آلاف المصلين الفلسطينيين، صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان الفضيل في المسجد الأقصى المبارك.



وبدأ المصلون التوافد إلى المدينة في ساعات مبكرة من صباح اليوم إلى المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي حددت أعمار من يُسمح لهم بالوصول إلى القدس من أبناء الضفة الغربية في حين تم منع أبناء قطاع غزة من دخول المدينة.



وحيا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين في خطبة الجمعة المصلين الذين تخطوا حواجز الاحتلال ووصلوا إلى المسجد.