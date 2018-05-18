زيد بن رعد يطالب بمحاسبة الاحتلال على مجزرة غزة

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، يوم الجمعة، أن الكيان الصهيوني يحرم الفلسطينيين بشكل ممنهج من حقوقهم الإنسانية، وأن 1.9 مليون في غزة، يعيشون في سجن بعشوائيات سامة من المولد وحتى الموت.

وفي افتتاح جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد تتمخض عن تشكيل لجنة تحقيق في أحداث العنف الأخيرة، وجه الأمير زيد انتقادات حادة للكيان، وقال إن قواته الأمنية قتلت 60 فلسطينياً، يوم الإثنين الماضي وحده، وأضاف "لم يصبح أي شخص أكثر أماناً بسبب الأحداث المروعة التي حدثت الأسبوع الماضي، ضعوا حداً للاحتلال وسيختفي العنف وعدم الأمان إلى حد بعيد".