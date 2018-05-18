الكرملين: الأسد يجري محادثات مع بوتين في روسيا

الشارقة 24 – رويترز:

قال الكرملين إن الرئيس السوري بشار الأسد سافر إلى منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود، أمس الخميس، لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تركزت على الصراع في سوريا، في زيارة سلطت الضوء على وضع موسكو بصفتها الداعم الرئيسي للأسد.

ومنذ اندلاع القتال في سوريا في 2011 لم يسافر الأسد للخارج إلا نادراً، لكنه قام بثلاث زيارات علنية إلى روسيا التقى في كل مرة منها ببوتين.

وخلال الاجتماع في سوتشي، أمس الخميس، هنأ الأسد بوتين على ولايته الرئاسية الجديدة بعد إعادة انتخابه في مارس، وشكر الجيش الروسي على دعمه لبلاده.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الاجتماع الذي لم يعلن عنه مسبقاً عقد، أمس الخميس.