السيسي يصدر توجيهات بفتح معبر رفح طوال شهر رمضان

الشارقة 24 – رويترز:

ذكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على حسابه الرسمي على تويتر، أنه أصدر توجيهات للأجهزة المعنية، أمس الخميس، بفتح معبر رفح مع قطاع غزة طوال شهر رمضان.

ومعبر رفح مغلق معظم الوقت وستكون هذه أطول فترة متصلة يتقرر فتحه خلالها منذ سنوات.

وقال السيسي: "أصدرت توجيهاتي للأجهزة المعنية باتخاذ ما يلزم لاستمرار فتح معبر رفح البري طوال شهر رمضان المبارك، وذلك ضماناً لتخفيف الأعباء عن الأشقاء في قطاع غزة".

وأغلقت مصر المعبر لفترات طويلة بعد هجمات على قوات الأمن المصرية في شبه جزيرة سيناء زادت وتيرتها عام 2013، وألقى مسؤولون مصريون باللائمة في بعض هذه الهجمات على نشطاء فلسطينيين من غزة.