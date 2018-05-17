الجبير: نقل السفارة الأميركية للقدس مخالف للقوانين الدولية

الشارقة 24 – وام:

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن قرار نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، يمثل انحيازاً ضد حقوق الشعب الفلسطيني، وتحدياً لقرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك في كلمته، يوم الخميس، أمام الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، والتي عقدت برئاسته لبحث التطورات في الأراضي الفلسطينية.

وحذر الجبير خلال الاجتماع، من التداعيات الخطيرة التي تترتب على هذا القرار خاصة، وأنه يمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين، مؤكداً رفض بلاده للقرار الأميركي، وأكد أن السعودية لن تتوانى عن دعم الفلسطينيين، وهو ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصولاً إلى تحقيق الشعب الفلسطيني لمطالبه وحقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وأدان الجبير بشدة استهداف المدنيين الفلسطينيين، من قبل قوات الاحتلال، وأكد على الثوابت تجاه القضية الفلسطينية واستعادة حقوقهم المشروعة، مشدداً على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته بهذا الشأن .