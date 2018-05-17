السعودية: 5.7 مليون شخص قدموا لأداء العمرة في 8 أشهر

الشارقة 24 – وام:

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، أن 5.7 مليون شخص، قدموا إلى المملكة لأداء العمرة، خلال 8 أشهر.

وتوقع العميد محمد السعد مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام في المديرية، ازدياد أعداد المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى تهيئة المنافذ الدولية البرية والبحرية والجوية لاستقبال المعتمرين، منذ شهر محرم من العام الجاري.

ودعا جميع ضيوف الرحمن القادمين للعمرة، إلى التقيد بمواعيد رحلاتهم وعدم التأخر عن المغادرة أو البقاء في البلاد، بعد انتهاء المدة المحددة، لتفادي العقوبة المترتبة على التأخر عند الانتهاء من تأشيرة الدخول الممنوحة لهم، والتي تصل غرامتها المالية إلى 50 ألف ريال والسجن لمدة ستة أشهر مع الترحيل.

وأكد أن التعليمات لا تسمح للقادم لأداء العمرة أن يقيم في البلاد، بعد انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة له، كما يحظر التنقل خارج مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، ويكون ذلك في أثناء صلاحية التأشيرة.