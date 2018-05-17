طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة مواقع في غزة

الشارقة 24 – واس:

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، عدة مواقع في قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة مواطن فلسطيني على الأقل واشتعال النيران وتدمير في ممتلكات المواطنين المجاورة .

وأفادت مصادر محلية في غزة، بأن طائرة إسرائيلية قصفت بصاروخين على الأقل موقعين شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدى إلى إصابة مواطن فلسطيني بشظايا في قدميه، نقل على إثرها إلى مستشفى الإندونيسي في البلدة للعلاج وحالته متوسطة.

فيما قصف الطيران الحربي موقعاً شمال غرب مدينة غزة بـ 4 صواريخ، ما أدى إلى دمار كبير وأضرار جسيمة في ممتلكات المواطنين الفلسطينيين المجاورة.