السراج يحذر من تداعيات العمليات العسكرية في درنة

الشارقة 24 - د ب أ:





حذر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، مما وصفه بـ "تبعات العمليات العسكرية والقصف الجوي الذي يستهدف مدينة درنة".

وأشار السراج في بيان أصدره في الساعات الأولى من صباح الخميس إلى "متابعته بقلق للأخبار الواردة حول العمليات العسكرية في درنة".

ودعا السراج إلى "الاحتكام للعقل، ووضع حد لمعاناة المواطنين، بفك الحصار المضروب حول المدينة، ووقف العمليات القتالية."

كما طالب بـ "تدخل عاجل للحكماء والشيوخ والأعيان من درنة والمنطقة المحيطة لإيجاد حل سلمي يحقن الدماء، ويجنب المدينة ما يسفر عن مثل هذه العمليات العسكرية من قتل وتدمير"، بحسب البيان.

وقال السراج: "إننا ضد الإرهاب بكافة صوره ومسمياته وأشكاله، ودعونا مراراً لتوحيد الصف في مواجهته".