الكويت تدرج 10 أفراد و4 كيانات على قائمة الإرهاب

الشارقة 24 – كونا:





قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية إنه في إطار جهود دولة الكويت في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، أدرجت دولة الكويت 4 كيانات و10 أفراد كجماعات إرهابية.

وأضاف مصدر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أنه تم اتخاذ الإجراء بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية؛ الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب مع السعودية، بالإضافة إلى جميع أعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب وهم مملكة البحرين ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وقطر.

وأوضح المصدر أنه تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001) الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتنفيذا لقرار قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة 37 التي عقدت في المنامة 2016، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتوافق مع دستور دولة الكويت وقوانينها وأنظمتها المحلية من خلال الجهات المعنية في الدولة.

وحسب الوكالة الرسمية فإن قائمة الأشخاص والكيانات المصنفة هي الجناح العسكري لحزب الله ونعيم قاسم ومحمد يزبك وحسين خليل وهاشم صفي الدين وطلال حمية وآدهم تباجه ومجموعة سبكتروم الطيف وحسن ابراهيم وماهر للتجارة ومجموعة الإنماء للمشاريع والهندسة وعلي يوسف شراره وإبراهيم أمين السيد وحسين ابراهيم.