البحرين تُدرج 10 أفراد و4 كيانات تابعة لحزب الله على قائمة الإرهاب

الشارقة 24 - بنا:

في إطار مساعي مملكة البحرين المتواصلة لمكافحة كل صور العنف والتطرف والإرهاب والتصدي لكل من يموله أو يدعمه، أعلنت وزارة خارجية مملكة البحرين، وبالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية، إدراج 10 أفراد و4 كيانات تنتمي لما يسمى مجلس الشورى التابع لتنظيم حزب الله الإرهابي على قائمة الإرهاب، وذلك استنادًا للتشريعات الوطنية ذات الصلة، وبناءً على موافقة مجلس الوزراء بالبحرين.

وبموجب هذه الخطوة، فإنه سيتم فرض جزاءات على هؤلاء الأفراد والكيانات تشمل تجميد أي أصول لها داخل مملكة البحرين، وحظر المواطنين والمقيمين في المملكة من التعامل معها.

وأكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني، التزام المنامة بالعمل الجماعي المنظم والفاعل مع جميع الأشقاء والحلفاء في مواجهة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.

وأسماء الأفراد والكيانات المدرجة على قائمة الإرهاب هي: حسن نصر الله، ونعيم قاسم، وإبراهيم أمين السيد، ومحمد يزبك، وحسين خليل، وهاشم صفي الدين، وطلال حمية، وأدهم تباجا، ومجموعة الإنماء، وشركة الإنماء للهندسة والمقاولات، وعلي يوسف جرار، ومجموعة سبكترم، وحسن إبراهيمي، وماهر للتجارة.