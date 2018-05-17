تكليف الجامعة بوضع خطة للتعامل مع نقل السفارة الأميركية للقدس

الشارقة 24 – وام:

أعلن السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أن هناك تكليفاً من مجلس الجامعة العربية للأمانة العامة للجامعة، بإعداد خطة تحرك عربية، للتعامل مع القرار الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل سفارتها إليها .

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده، يوم الأربعاء، مع أسامة نقلي السفير السعودي لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، ودياب اللوح سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، في ختام أعمال مجلس الجامعة، في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين.

وقال حسام زكي إن الاجتماع ناقش مشروع قرار سيعرض على وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ، يوم الخميس، يتضمن الموقف العربي من القرار الأميركي نقل السفارة الأميركية إلى القدس والاعتداءات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف زكي، أن هذا القرار سيمثل أقصى المواقف السياسية التي يمكن أن يتخذها مجلس الجامعة العربية في دعمه للصمود الفلسطيني ورفضه للقرار الأميركي، وأوضح أن القرار سيعكس موقفاً عربياً قوياً عبرت عن القمة العربية الأخير في الظهران بالمملكة العربية السعودية، ويأخذ مرحلة متطورة في دعم الفلسطينيين ونضالهم وصمودهم.

من جانبه، قال السفير السعودي في مصر ومندوبها لدى الجامعة العربية: إن الاجتماع ناقش موضوعين هما قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها للقدس، والثاني التصعيد الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وقد تمت مناقشة الأمر من جوانبه كافة.