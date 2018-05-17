السعودية تصدر عقوبات بحق قادة حزب الله الإرهابي

الشارقة 24 – واس:

صنفت المملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء، عشرة أسماء بينهم خمسة أعضاء يتبعون لمجلس شورى حزب الله المعني باتخاذ قرارات الحزب، وبشكل خاص، وهم: حسن نصر الله، ونعيم قاسم، ومحمد يزبك، وحسين خليل، وإبراهيم أمين السيد، وخمسة أسماء لارتباطهم بأنشطة داعمة لحزب الله الارهابي وهم: طلال حميه، وعلي يوسف شراره، ومجموعة سبيكترم "الطيف"، وحسن إبراهيمي، وشركة ماهر للتجارة والمقاولات، عملاً بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة، الذي يستهدف الإرهابيين والذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية، بالشراكة مع الولايات المتحدة.

ونتيجة للإجراء المتخذ، يتم تجميد جميع ممتلكات المُصنفين والعوائد المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية، أو تقع تحت حيازة أو سلطة الأشخاص في المملكة وينبغي الإبلاغ عنها للسلطات المختصة، حيث يحظر نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية عموماً جميع تعاملات الأشخاص في المملكة أو داخلها أو من خلالها مع أي كيانات أو مصالح تابعة للأسماء المصنفة.

وقامت المملكة العربية السعودية بتصنيف: هاشم صفي الدين، وأدهم طباجة، ومجموعة الإنماء، وشركة الإنماء للهندسة والبناء، بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.