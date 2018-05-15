الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة في الجوف

عناصر من الجيش اليمني خلال المواجهات مع الحوثيين

الشارقة 24 – واس:

حررت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بمقاتلات التحالف العربي، يوم الإثنين، مناطق جديدة في مديرية برط العنان شمال غرب محافظة الجوف، إثر معارك خاضتها مع الميليشيات الانقلابية.

وأكد مصدر ميداني، أن الجيش الوطني تمكن من السيطرة على جبل عمود المعاطرة، وسلسلة جبال برم الاستراتيجية، وسط انهيارات متتالية لعناصر الميليشيات الانقلابية في الجبهات.

وأضاف "شنت قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات التحالف العربي عملية عسكرية واسعة، لاستكمال السيطرة على سلسلة جبال الظهرة، وتحرير مواقع جديدة بمديرية برط شمال غرب المحافظة".