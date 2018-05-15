شهيدان بغزة ومواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال في ذكرى النكبة

جانب من المواجهات على حدود قطاع غزة

الشارقة 24 – وكالات:

أعلنت وزارة الصحة في غزة، استشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين، في تجدد المواجهات بين قوات الاحتلال والمتظاهرين السلميين شرق قطاع غزة.

واندلعت مواجهات متفرقة، يوم الثلاثاء، بين مئات الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، في الذكرى السبعين ليوم النكبة الفلسطينية.

وعم إضراب شامل الأراضي الفلسطينية، وجرى تعطيل كافة المؤسسات الرسمية والبنوك والمحال التجارية والجامعات والمدارس في الضفة والقطاع.

وتم الإضراب في ذكرى النكبة، وحداداً على استشهاد 61 فلسطينياً في مواجهات دامية مع جيش الاحتلال على أطراف قطاع غزة.

وشهد القطاع، تشييع جثامين شهداء الإثنين، وسط أجواء من الغضب وهتافات ضد الكيان، وأخرى تؤكد على التمسك بحق العودة.

وأكدت الحكومة الفلسطينية، على مسؤولية الأمم المتحدة التاريخية ودورها تجاه قضية فلسطين، ووجوب انحيازها إلى جانب قيم الحق والعدالة الإنسانية.

ودعت الحكومة المجتمع الدولي إلى العمل لتحقيق المثل العليا المعّبر عنها في ميثاق الأمم المتحدة وتنفيذ القرارات الدولية بتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما دعت إلى ضرورة عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم بناء على القرار 194، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وملايين اللاجئين، وتمكينه من العيش بحرية وكرامة.