تواصل التنديد الخليجي والعربي والدولي بمجزرة غزة

الشارقة 24 – وكالات:

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني بشدة، اعتداء قوات الاحتلال على المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، الذي راح ضحيته عشرات الشهداء وآلاف الجرحى .

وطالب الزياني، المجتمع الدولي باستنكار الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني أمام أنظار العالم، داعياً الأمم المتحدة إلى ممارسة مسؤوليتها القانونية والسياسية في توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد لانتهاكات قوات الكيان وممارساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، معبراً عن تعازيه الحارة لذوي الشهداء والحكومة والشعب الفلسطيني، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل.

قمة إسلامية استثنائية في إسطنبول الجمعة

وتعقد منظمة التعاون الإسلامي قمة استثنائية، لبحث التطورات الخطيرة التي تشهدها دولة فلسطين مؤخراً.

وستعقد القمة يوم الجمعة المقبل بمدينة إسطنبول، بدعوة من الجمهورية التركية رئيسة الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي.

السعودية تجدد رفضها نقل السفارة الأميركية إلى القدس

ورفض مجلس الوزراء السعودي الذي عقد جلسة الثلاثاء، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، نقل السفارة الأميركية إلى القدس.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن بيان لمجلس الوزراء تأكيده "أن هذه الخطوة تمثل انحيازاً كبيراً ضد حقوق الشعب الفلسطيني التي كفلتها القرارات الدولية".

وأضافت "أن حكومة المملكة سبق أن حذرت من العواقب الخطيرة لمثل هذه الخطوة غير المبررة، لما تشكله من استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم".

بدوره، كتب الرئيس اللبناني ميشال عون على حسابه على تويتر: "وتستمرّ الجريمة، والحرّاس غيّاب... #فلسطين".

من جهته، أبدى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري استياء لبنان الشديد من قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وقال "نؤكد موقفنا الرافض لإعلان القدس عاصمة للكيان"، مستنكراً "هذه الخطوة الاستفزازية التي تزيد من حدة الصراع وأعمال القمع والمجازر الدموية الرهيبة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني"، وأضاف "ندعو المجتمع الدولي للتحرك بسرعة لوقف هذه المجازر المروعة".

الجامعة العربية تطالب بحماية الشعب الفلسطيني

من جهته، أدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، "بأشد العبارات ما ترتكبه قوات الاحتلال من مذابح في حق الفلسطينيين العزل"، واصفاً ما تقوم به بأنه "يرقى إلى مرتبة جرائم الحرب".

وأضاف أبو الغيط في بيان أن "سقوط العشرات من الشهداء الفلسطينيين في مسيرات البطولة والحرية لا بد أن يحرك الضمير العالمي"، مطالباً "المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي اختار طريق النضال السلمي، فقوبل بالبطش والعنف والقتل".

لجنة حقوق الإنسان العربية تطالب بتحقيق دولي

وطالبت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التابعة للجامعة العربية، المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في "جرائم الاحتلال الإسرائيلي".

من جهته، دعا رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم الدول الإسلامية التي تربطها علاقات بالكيان إلى إعادة النظر فيها.

وأمرت سلطات الاحتلال، القنصل التركي العام في القدس بالمغادرة.

وطالبت إيران بمحاكمة المسؤولين في الكيان الصهيوني، باعتبارهم "مجرمي حرب"، لارتكابهم "مجازر وحشية لا مثيل لها".

قلق روسي والصين تدعو لضبط النفس

من جهته، أعرب الكرملين عن "أشد القلق"، وقال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف إن موسكو عبرت منذ البداية عن القلق إزاء أعمال الولايات المتحدة التي يمكن أن تؤدي إلى إثارة التوتر في الشرق الأوسط"، وتابع "مع الأسف هذا ما تسببت به".

ودعت الصين إلى ضبط النفس "خصوصاً" من جانب الكيان، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ إن بكين "قلقة جداً إزاء الحصيلة الكبيرة للنزاع الدامي على حدود غزة"، وأضاف "نعارض العنف ضد المدنيين وندعو الجانبين وخصوصاً الكيان إلى ضبط النفس وتفادي تصعيد التوتر".

بريطانيا وألمانيا تؤيدان إجراء تحقيق مستقل

بدورها، أيدت الحكومة البريطانية، إجراء تحقيق مستقل حول الأحداث الدامية في قطاع غزة.

وقال إليستير برت وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رداً على سؤال في البرلمان البريطاني إن "المملكة المتحدة تؤيد تحقيقاً مستقلاً في شأن ما حصل"، وذلك بعدما عطلت واشنطن الإثنين إصدار مجلس الأمن الدولي بياناً يدعو إلى تحقيق مستقل.

من جهتها، أعلنت الحكومة الألمانية، تأييدها إجراء تحقيق مستقل حول الأحداث في قطاع غزة، لكنها حملت حركة حماس مسؤولية المواجهات الدامية.

وصرح شتيفن سايبرت المتحدث باسم المستشارة أنغيلا ميركل والحكومة "يمكنني القول باسم الحكومة الألمانية إننا نؤيد أيضاً أن تلقي لجنة مستقلة الضوء على أعمال العنف والمواجهات الدامية في المنطقة الحدودية"، لكنه أضاف "من الواضح أن من حق كل طرف أن يتظاهر بحرية، ولكن من الواضح أيضاً أنه ينبغي ألا يتحول حق التظاهر السلمي هذا إلى حركة عنيفة، وحماس تراهن على تصعيد العنف".

الرئيس الفرنسي يعرب عن قلقه

وأبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي، بأنه يستنكر العنف في غزة.

وقال قصر الإليزيه في بيان "عبر عن قلقه العميق إزاء الوضع في غزة وندد بالعنف وشدد على أهمية حماية السكان المدنيين وحق الاحتجاج السلمي".

بلجيكا وإيرلندا تستدعيان سفيري الكيان احتجاجاً

واستدعت إيرلندا سفير الكيان الإسرائيلي في دبلن زئيف بوكر، يوم الثلاثاء، للاحتجاج على استشهاد عشرات الفلسطينيين.

وأعلنت وزارة الخارجية في بيان، أن الوزير سايمون كوفني "استدعى سفير الكيان في إيرلندا، للإعراب عن صدمة إيرلندا وشجبها لمستوى أعداد الشهداء والجرحى في قطاع غزة.

كما استدعت بلجيكا، سفيرة الكيان لديها، إثر إدلائها بتصريحات عن قمع المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة، ودعت إلى تحقيق دولي تشرف عليه الأمم المتحدة حول المواجهات الدامية.

وقال متحدث باسم الخارجية البلجيكية، إنه تم استدعاء سفيرة الكيان سيمونا فرانكل بعدما وصفت جميع الضحايا في غزة بأنهم "إرهابيون"، فيما دعا رئيس الوزراء شارل ميشال إلى "تحقيق دولي تجريه الأمم المتحدة"، معتبراً أن أعمال العنف التي ارتكبت في قطاع غزة مرفوضة".

مطالبة أممية بتقديم المسؤولين عن مذبحة غزة للعدالة

وطالب مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعني بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، سلطات المحتل الإسرائيلي الوقف الفوري للهجمات ضد المتظاهرين الفلسطينيين السلميين على السياج الحدودي مع قطاع غزة، وطالب بتقديم المسؤولين الصهاينة وجميع من أصدر الأوامر وسمح بإطلاق الذخيرة الحية أو تسبب في تلك المذبحة للعدالة، كما طالب المجتمع الدولي بوضع حد للاستهتار الصهيوني بالقانون الدولي.

بدوره، قال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، إن قوات الاحتلال تتحمل مسؤولية العنف في غزة، داعياً المجتمع الدولي إلى التنديد باستخدام الكيان القوة المميتة ضد الفلسطينيين.

"مراسلون بلا حدود" تطالب بالتحقيق في الجرائم الصهيونية

من جهتها، دعت منظمة "مراسلون بلا حدود"، المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في "جرائم حرب اقترفها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد صحافيين فلسطينيين".

وأشارت المنظمة في بيان إلى إطلاق قناصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي طلقات مباشرة على عشرين صحافياً فلسطينياً في أراضي غزة".

وقال كريستوف ديلوار الأمين العام لمراسلون بلا حدود: "من خلال التظلم أمام المحكمة الجنائية الدولية، تدعو مراسلون بلا حدود سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى الاحترام التام للقانون الدولي".

من جهتها، تعهدت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، اتخاذ "إجراءات يقتضيها" العنف الذي وقع في غزة، مشيرة إلى أنها تتابع عن كثب المواجهات.