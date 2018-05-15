محكمة بحرينية تُسقط الجنسية عن 115 متهماً في قضية إرهابية

الشارقة 24 – بنا:

قضت محكمة بحرينية، يوم الثلاثاء، بإسقاط الجنسية عن 115 متهماً في قضية تعود إلى عام 2015، تتعلق بتشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، على صلة بالعراق وإيران.

وقال القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين حمد شاهين: إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالبحرين، أصدرت حكماً بقضية تشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون بما يسمى بـ "كتائب ذوالفقار"، على 138 متهماً .

وأضاف شاهين أن المحكمة عاقبت 53 متهماً بالسجن المؤبد، وثلاثة متهمين بالسجن لمدة 15 سنة، إضافة إلى معاقبة متهم واحد بالسجن لمدة 10 سنوات، و15 متهماً بالسجن لمدة سبع سنوات، و37 متهماً بالسجن لمدة خمس سنوات .

وأشار إلى أن المحكمة قضت بمعاقبة ستة متهمين بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وبراءة ثلاثة وعشرين متهماً، وإسقاط الجنسية عن 115 متهماً ومصادرة المضبوطات.

ونسبت المحكمة إلى المحكوم عليهم تهم "تنظيم وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، وتولي قيادة بها والانضمام إليها مع العلم بأغراضها الإرهابية، وإحداث عدة تفجيرات وحيازة مفرقعات، والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات والشروع في قتل أفراد الشرطة والاعتداء على سلامتهم، تنفيذاً لأغراض إرهابية ووضع أجسام محاكية لأشكال المتفجرات بأماكن عامة، والسعي والتخابر مع دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين، والتجمهر والشغب".