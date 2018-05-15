السعودية تعترض صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثي على جازان

الشارقة 24 – واس:

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيات الحوثية التابعة لإيران، من محافظة صعدة من داخل الأراضي اليمنية، باتجاه أراضي المملكة.

وأوضح العقيد المالكي، أن الصاروخ كان باتجاه مدينة جازان، وأطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية، من دون إصابات.

وأشار إلى أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيات الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية، في تحدٍ واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة "2216، 2231"، بهدف تهديد أمن المملكة وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان، يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.