منظمة الصحة: تقضي على الدهون المهدرجة خلال 5 سنوات

الشارقة 24 – رويترز:



أفادت منظمة الصحة العالمية، أن العالم قادر على القضاء على الدهون المهدرجة المصنعة بحلول عام 2023.



وكشفت المنظمة عن خطة أكدت فيها، إمكانية تفادي 500 ألف حالة وفاة سنويا بسبب أمراض القلب.



وأضافت المنظمة في بيان أن الدهون المهدرجة شائعة الاستخدام في الأطعمة المقلية، والمخبوزة والوجبات السريعة، لأنها لا تفسد سريعاً، لكنها مضرة للمستهلكين، وتزيد من احتمالات الإصابة بأمراض القلب بنسبة 21% واحتمالات الوفاة بنسبة 28%.



وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في البيان "لماذا يتناول أطفالنا مثل هذا المكون غير الآمن في أطعمتهم؟"



وأضاف أن تنفيذ استراتيجية منظمة الصحة العالمية لاستبدال الدهون المهدرجة، بما في ذلك الترويج للبدائل الصحية، والتشريع ضد استخدام المكونات الضارة، سيؤدي إلى إزالتها من السلسلة الغذائية، وتحقيق نصر كبير على أمراض القلب.



وتابعت المنظمة أن بعض الدول الغنية، تمكنت فعلياً من القضاء على الدهون المهدرجة، بفرض قيود على الكميات المسموح بها في الأغذية المعلبة، وبعضها حظر جزئياً الزيوت المهدرجة، وهي المصدر الرئيسي للدهون المهدرجة المصنعة.



وفي وقت سابق، أصدرت المنظمة أول مسودة توصيات تتعلق بالدهون المهدرجة منذ 2002، وذكرت فيها أن البالغين والأطفال يتعين ألاّ يستهلكوا أكثر من 1% من السعرات الحرارية اليومية من الدهون المهدرجة.