المالكي: قوات التحالف في "سقطرى" ضمن التنسيق المشترك مع "الشرعية"

الشارقة 24 – واس:

قال المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الطيار الركن تركي المالكي، إن تواجد القوات المشتركة للتحالف في جزيرة سقطرى هو ضمن التنسيق المشترك مع الحكومة اليمنية الشرعية، مشيراً إلى أن التحالف يرحب بالبيان الصادر عن قبائل ومشائخ محافظة صعدة التي أكدت فيها رفضها التام لانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.

وأوضح العقيد المالكي في المؤتمر الدوري لقيادة القوات المشتركة التحالف اليوم الإثنين، أن التحالف بدأ بالجسر الجوي الطبي الإنساني بعدد رحلتين شهرية وبمعدل رحلة كل أسبوعين من صنعاء إلى القاهرة، مثمناً الجهود التي بذلت من الحكومة اليمنية الشرعية وقيادة القوات المشتركة ومركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن ومنظمة الصحة العالمية في اليمن للتنسيق وتذليل جميع الصعوبات الناتجة بسبب الانقلاب الحوثي أو الاشكاليات الموجودة في المجال الجوي في مطار صنعاء، لافتاً إلى أن الطائرات ستنقل المرضى أو من يحتاج إلى رعاية صحية من صنعاء إلى القاهرة بطائرات الأمم المتحدة .

وأكد أن التحالف يشدد على أن الحل السياسي في اليمن لا بد أن يكون من خلال المرجعيات الثلاث للحل السياسي، ممثلة في القرار الأممي 2216، والمبادرة الخليجية وآليات تنفيذها، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

واستعرض العقيد المالكي بعض المضبوطات لأسلحة الميليشيا الحوثية التي تم الاستلاء عليها من الجيش الوطني اليمني، مشيراً إلى أن صعدة وشمال عمران لا تزالان مناطق إطلاق للصواريخ البالستية التي تهدد الأمن الداخلي والإقليمي، وكذلك تعد المنطقة النهائية لوصول الأسلحة المهربة إلى الميليشيا الحوثية.