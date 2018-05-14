منظمة التحرير الفلسطينية تعلن عن إضراب في الضفة وغزة الثلاثاء

الشارقة 24 – رويترز:





قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، الإثنين، إن منظمة التحرير الفلسطينية دعت إلى إضراب عام في الضفة الغربية وقطاع غزة، الثلاثاء، رداً على استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال احتجاج على الحدود مع قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن واصل أبو يوسف منسق القوى الوطنية والإسلامية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قوله إن المنظمة أعلنت عن "إضراب شامل سيشمل كافة الأراضي الفلسطينية حداداً على أرواح الشهداء الذين ارتقوا، الإثنين، في قطاع غزة في مجزرة مروعة ارتكبها جنود الاحتلال الاسرائيلي".