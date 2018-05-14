البحرين تدين استهداف المدنيين الفلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي

الشارقة 24 - بنا:





أعربت مملكة البحرين، عن إدانتها بشدة استهداف المدنيين من الشعب الفلسطيني الأعزل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الضحايا.

وحذرت وزارة الخارجية، في بيان، من المخاطر الشديدة والتداعيات السلبية لهذا التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددة على رفضها التام لاستخدام القوة في مواجهة المسيرات السلمية التي تطالب بالحقوق العادلة للشعب الفلسطيني.

وأكدت الوزارة على موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وعلى رأسها الحق في قيام دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.