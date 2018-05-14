"التعاون الإسلامي" تدين قرار تدشين السفارة الأميركية في "القدس"

الشارقة 24 – واس:

أعربت منظمة التعاون الإسلامي في بيان صدر اليوم الإثنين، عن إدانتها الشديدة لقرار الإدارة الأميركية غير القانوني ، بفتح سفارتها في القدس الشريف اليوم، معتبرة هذا الإجراء اعتداءً يستهدف الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية للشعب الفلسطيني، ويقوض مكانة الأمم المتحدة وسيادة القانون الدولي، ما يمثل بالتالي تهديداً للسلم والأمن الدوليين، على نحو ما عبرت عنه الدورة الاستثنائية لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقدة في إسطنبول في 13 ديسمبر 2017 ، والمجتمع الدولي في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد في 21 ديسمبر 2017.

وعدت منظمة التعاون الإسلامي نقل السفارة الأميركية إلى القدس الشريف، إجراء مؤسف اتخذته الإدارة الأميركية، وانتهاكاً سافراً لكافة القوانين الدولية القائمة والمتعلقة بوضعية القدس الشريف وفلسطين، ولاسيما قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، لافتة الانتباه إلى أن الإدارة الأميركية نقضت تعهداتها الخاصة، وعبرت عن إزدرائها وعدم احترامها للحقوق الفلسطينية المشروعة وللقانون الدولي، وأظهرت بجلاء أنها لا تكنّ أي اعتبار للحقوق والمشاعر الدينية للأمة الإسلامية، ما خلَص إلى أن الإدارة الأميركية الحالية قد عطلت إمكان القيام بدور الوساطة في أي جهود مستقبلية للسلام في فلسطين.