"الجامعة" تطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية "للمقدسات" بالقدس

الشارقة 24 – وام:

أصدر قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، الإثنين بياناً، بمناسبة الذكرى 70 لنكبة الشعب الفلسطيني، طالب فيه المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنفاذ قراراته خاصة في توفير الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته، مؤكداً أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، وهي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن تلك الحقيقة لا يُغيرها قرار مُجحف، ولا ينتقص من شرعيتها أية إجراءات باطلة.

وطالبت الجامعة العربية في البيان، المجتمع الدولي وجميع دول العالم المحبة للسلام بالضغط على الكيان الصهيوني لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والعمل على إنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية، ووقف انتهاكاته ضد أبناء الشعب الفلسطيني المتمثلة في عمليات الاستيطان ومصادرة الأراضي، وتهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية، وممارسة سياسة التمييز العنصري وفرض القوانين العنصرية، بما في ذلك على الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وتصرفها في أملاك اللاجئين الفلسطينيين ضاربة عرض الحائط بكل القرارات الدولية الخاصة باللاجئين وأملاكهم المحمية بالقانون الدولي مما يقضي على أي فرصة جادة قد تفضي لعملية سلام بين الطرفين.

وأضاف البيان إنه "تزامناً مع هذه الذكرى، وفي ذات تاريخ نكبة الشعب الفلسطيني تقوم الولايات المتحدة الأميركية بافتتاح سفارتها في القدس المحتلة في خطوة استفزازية واعتداء صارخ على مشاعر العرب والمسلمين في انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وقطع للطريق أمام أي جهود دولية رامية لخلق فرصة مواتية للسلام مما يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأدان البيان ممارسات واعتداءات الاحتلال التي تشهدها مدينة القدس المحتلة خاصة المسجد الأقصى المبارك في هذه الاثناء من عمليات الاقتحامات والتصعيد الخطير من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي وعصابات المستوطنين، وتدنيسهم لحرمة المسجد والاعتداء على حُرّاسه، وحذر من خطورة هذا العدوان ومواصلة ارتكاب تلك الانتهاكات والاستهتار بإرادة المجتمع الدولي وقرارته.