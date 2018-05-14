السعودية تعترض صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه جازان

الشارقة 24 – واس:

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأنه وفي تمام الساعة العاشرة وثمان عشرة دقيقة من صباح اليوم الإثنين، رصدت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخاً بالستياً أطلقته الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية.

وأوضح العقيد المالكي، أن الصاروخ كان باتجاه مدينة جازان، وتم إطلاقه بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، إلا أن الصاروخ سقط في منطقة صحراوية غير مأهولة.

وبين المالكي، أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي 2216 والقرار 2231 بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.