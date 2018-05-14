40 شهيداً في غزة بنيران "الاحتلال" في ذكرى "النكبة"

الشارقة 24 – وام:

استشهد 40 فلسطينياً، وأصيب قرابة 2000 بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال قمعه لآلاف الفلسطينيين الذين زحفوا صوب السياج الحدودي المحيط بقطاع غزة، ضمن مسيرات العودة بذكرة النكبة.

وأفاد شهود عيان، أن اربعة من الشهداء و15 جريحاً سقطوا في قصف للاحتلال استهدف نقطة رصد شمال جباليا في شمال قطاع غزة.

وأطلقت طائرة حربية للاحتلال الإسرائيلي من طراز اف 16 ثلاثة صواريخ على موقع تابع للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة ما أحدث أضراراً مادية كبيرة.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال بعد ظهر اليوم عدة قذائف تجاه نقطة رصد للمقاومة الفلسطينية شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة، وتسبب القصف في أضرار بالغة بالنقطة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأطلق وزير الصحة الفلسطيني جواد عواد نداءً عاجلاً لجميع دول العالم ومنظماته المختلفة للعمل على إيقاف المجزرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي حالياً ضد المتظاهرين العزل على الشريط الحدود لقطاع غزة.

وقال وزير الصحة الفلسطيني في بيان صحافي، إن على جميع دول العالم التي تتغنى وتدعم حقوق الإنسان الوقوف بشكل جدي لحماية المدنيين الفلسطينيين العزل، مطالباً منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر والأمم المتحدة للعمل على كبح جماح آلة القتل بحق المواطنين العزل.

وأضاف عواد، إن عدد الشهداء والمصابين في ازدياد مضطرد، وهو مؤشر خطير يكشف عن نية الاحتلال لإيقاع أكبر قدر من الضحايا في صفوف المتظاهرين المدنيين.