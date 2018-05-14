17 شهيداً فلسطينياً بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد الشهداء الذين وصلت جثامينهم إلى مستشفيات قطاع غزة، ارتفع إلى 17 شهيداً، وذلك جراء المواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والكيان الإسرائيلي.

وصرحت مصادر فلسطينية لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، أن تسعة شبان استشهدوا في مواجهات على أطراف وسط وجنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق أعلنت المصادر عن سبعة شهداء هم ستة شبان في العشرينات من أعمارهم، وطفل يبلغ 14 عاماً.

وأضافت المصادر أن أكثر من 500 فلسطيني، أصيبوا بجروح وحالات اختناق في المواجهات المستمرة.

وبحسب المصادر، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل غاز وأخرى حارقة، بشكل مكثف باتجاه خيام العودة، المقامة على بعد مئات الأمتار من السياج الفاصل.

وأضافت أن عشرات الشبان الفلسطينيين، اجتازوا السياج الحدودي الفاصل شرق غزة، وأضرموا النار في إطارات سيارات في الجانب الإسرائيلي من الحدود.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 65 وإصابة أكثر من ثمانية آلاف آخرين بجروح وحالات اختناق، منذ بدء مسيرة العودة الشعبية على أطراف قطاع غزة في 30 مارس الماضي.

وكانت دعت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة، إلى أكبر تجمع شعبي الإثنين، على الأطراف الحدودية ضمن ما أسمته "يوم العبور".

ومنذ صباح الإثنين، بدأ آلاف الفلسطينيين بالتوافد إلى المناطق الحدودية الشرقية، عبر حافلات جرى تجهيزها في المفترقات والميادين العاملة.

وتتزامن تظاهرات اليوم مع إحياء الذكرى السبعين ليوم النكبة الفلسطينية، والاحتفال بنقل السفارة الأميركية، من تل أبيب إلى مدينة القدس.

وتطالب احتجاجات مسيرة العودة في غزة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وكسر حصار الاحتلال الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 11 عاماً.