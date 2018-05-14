انطلاق جولة جديدة من محادثات أستانة لمناقشة الأزمة السورية

الشارقة 24 - د ب أ:

انطلقت، الإثنين، في أستانة محادثات ثنائية ومتعددة الأطراف، في إطار الجولة التاسعة من محادثات أستانة حول الأزمة السورية.

ونقلت وكالة " كازينفورم" الكازاخية عن الدائرة الصحفية لوزارة الشؤون الخارجية أن هذه المحادثات تنعقد بمشاركة وفود الدول الضامنة.

وذكرت الوكالة أن المشاورات تجري بعيداً عن الإعلام، وكان وفدا الحكومة السورية برئاسة بشار الجعفري، والأمم المتحدة، قد وصلا إلى العاصمة الكازاخية في وقت سابق.

ومن المتوقع أن يصل المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا الإثنين إلى أستانة، بينما من المتوقع أن يصل وفد المعارضة السورية الثلاثاء.