"التحالف العربي" يبدأ عمليات عسكرية باتجاه الحديدة

الشارقة 24 - وام:

أكد العميد الركن عبد السلام الشحي قائد قوات التحالف العربي في الساحل الغربي لليمن، أن قوات التحالف العربي بدأت، أمس الأحد، عمليات عسكرية واسعة وكبيرة باتجاه مدينة الحديدة، وتواصل التقدم شمالاً، وذلك بالتزامن مع استمرار زخم العمليات غربي محافظة تعز وتطويرها في أكثر من اتجاه حتى تحقق أهدافها النهائية، إلى جانب الاستعداد لتنفيذ عمليات نوعية ومفاجئة لا تتوقعها ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وقال الشحي: "إن قوات المقاومة اليمنية بجميع أنواعها وفئاتها تشارك في العمليات العسكرية، إضافة إلى المشاركة الفاعلة للقوات السودانية بروح معنوية عالية وانسجام وتناغم كاملين وبإسناد بري وبحري وجوي من القوات الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية".

وأكد قائد قوات التحالف العربي في الساحل الغربي لليمن، أن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران تشهد انهيارات متتالية أمام زحف وتقدم قوات التحالف العربي والمقاومة اليمنية وتتساقط مواقعها تباعاً وسط فرار جماعي لعناصرها من جبهات القتال تاركين خلفهم عتادهم وأسلحتهم وقتلاهم بعد السيطرة على مناطق استراتيجية وقطع خطوط إمداد التعزيزات عنهم.

ونوه إلى أن صفوف ميليشيات الحوثي تشهد حالة من الهلع وسط سقوط العشرات من عناصرها ما بين أسير وقتيل بينهم قيادات تعبوية وعملياتية، مشيراً إلى أن عناصر الميليشيات يبيعون أسلحتهم لتأمين وسيلة هروب من ساحات المعارك، في ظل استسلام العشرات منهم بعد تضييق الخناق عليهم في جبهات القتال كافة.

وشدد الشحي على مواصلة قوات التحالف العربي انتصاراتها الحاسمة في الساحل الغربي بعد تحرير الكثير من المديريات بالكامل من قبضة الحوثيين، إضافة إلى فتح محاور جديدة في أماكن مختلفة لتحرير ما تبقي من مناطق الساحل من تلك الميليشيات.

ولفت إلى أن جبهات الساحل الغربي لليمن تشهد عمليات عسكرية واسعة للسيطرة على مناطق جديدة ودحر ميليشيات الحوثي الموالية لإيران استكمالاً لتحرير وتأمين الساحل الغربي وفك الحصار عن مدينة الحديدة ومينائها وتعز من الجهة الغربية.