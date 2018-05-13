خادم الحرمين يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت

الشارقة 24 – واس:

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين في مكتبه بقصر السلام بجدة، الأحد، لمعالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت.

كما نقل معاليه تحيات وتقدير سمو أمير دولة الكويت لخادم الحرمين الشريفين، فيما حمله الملك تحياته وتقديره لسموه.

حضر الاستقبال، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي السعودي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة الدكتور مساعد بن محمد العيبان، والأستاذ عادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية السعودي، وعدد من المسؤولين بدولة الكويت.