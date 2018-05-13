المحكمة العليا السعودية تدعو لتحري رؤية هلال رمضان مساء الثلاثاء 29 شعبان

الشارقة 24 – وام:

دعت المحكمة العليا في السعودية، إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر شعبان 1439 هـ، وإبلاغ أقرب محكمة، ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

وأعلنت المحكمة في بيان، أنها ترغب من عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، بتحرّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر شعبان، لهذا العام 1439هـ .

ودعت المحكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير لإبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة، آملة ممن لديه القدرة على الرؤية الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض .