مئات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" تزامناً مع ذكرى احتلال القدس

الشارقة 24 – وام:

قام عدد كبير من المستوطنين صباح الأحد، باقتحامات واسعة ومكثفة للمسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسات معززة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبإجراءات مشددة على دخول المصلين للمسجد.

وكانت ما تسمى بـ "منظمات الهيكل" المزعوم، دعت المستوطنين إلى استباحة المسجد الأقصى المبارك، من خلال المشاركة الواسعة وبأعداد قياسية في اقتحامات جماعية ومكثفة للمسجد الأقصى بالتزامن مع ذكرى احتلال مدينة القدس والذي يصادف اليوم، والذي يطلق عليه الاحتلال تسمية "يوم القدس"، وهو يوم احتلال ما تبقى من مدينة القدس في العام 1967م، وتوحيد شطري المدينة كعاصمة مزعومة لكيان الاحتلال.