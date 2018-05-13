خلال اتصالين هاتفيين

الرئيس اليمني ينوه بمواقف تحالف دعم الشرعية في اليمن ‏

  • الأحد 13, مايو 2018 في 8:16 ص
خلال اتصالين هاتفيين أجراهما مع قائد الأول ‏حزم قائد محور باب المندب العميد الركن عبد الغني ‏الصبيحي، وقائد اللواء الثالث حزم العميد الركن ‏محمود أحمد صائل، نوه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بمواقف تحالف دعم الشرعية في اليمن ودعمها للشعب اليمني في معركته الحاسمة.
الشارقة 24 - ‏واس:
 
نوه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بمواقف تحالف دعم الشرعية في اليمن ودعمها للشعب اليمني في معركته الحاسمة، وقطع دابر ‏الميليشيا الانقلابية وطمس مشاريع إيران التدميرية ضد ‏اليمن.‏
 
جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما مع قائد الأول ‏حزم قائد محور باب المندب العميد الركن عبد الغني ‏الصبيحي، وقائد اللواء الثالث حزم العميد الركن ‏محمود أحمد صائل، اطلع خلالهما على التقدم ‏الميداني الذي يحرزه الجيش اليمني في معارك الساحل ‏الغربي بمحافظتي تعز والحديدة.‏
 
ودعا الرئيس هادي شعبه إلى توحيد صفوفه ‏والوقوف إلى جانب الجيش والمقاومة الشعبية ‏ومساندتهم بكل السبل لمواصلة عملياتهم العسكرية ‏الهادفة إلى تحرير التراب اليمني من براثن ميليشيا ‏الحوثي الإيرانية، وتخليص البلاد من شرورهم ‏وتصرفاتهم الهمجية وأعمالهم الإجرامية.‏
 
وشدد الرئيس اليمني، على ضرورة مواصلة ‏الانتصارات النوعية حتى استكمال تحرير محافظة تعز ‏وكسر الحصار المفروض عنها من قبل الميليشيا ‏الحوثية وإعادة الأمن والاستقرار.