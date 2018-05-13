الرئيس اليمني ينوه بمواقف تحالف دعم الشرعية في اليمن ‏

الشارقة 24 - واس:
نوه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بمواقف تحالف دعم الشرعية في اليمن ودعمها للشعب اليمني في معركته الحاسمة، وقطع دابر الميليشيا الانقلابية وطمس مشاريع إيران التدميرية ضد اليمن.
جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما مع قائد الأول حزم قائد محور باب المندب العميد الركن عبد الغني الصبيحي، وقائد اللواء الثالث حزم العميد الركن محمود أحمد صائل، اطلع خلالهما على التقدم الميداني الذي يحرزه الجيش اليمني في معارك الساحل الغربي بمحافظتي تعز والحديدة.
ودعا الرئيس هادي شعبه إلى توحيد صفوفه والوقوف إلى جانب الجيش والمقاومة الشعبية ومساندتهم بكل السبل لمواصلة عملياتهم العسكرية الهادفة إلى تحرير التراب اليمني من براثن ميليشيا الحوثي الإيرانية، وتخليص البلاد من شرورهم وتصرفاتهم الهمجية وأعمالهم الإجرامية.
وشدد الرئيس اليمني، على ضرورة مواصلة الانتصارات النوعية حتى استكمال تحرير محافظة تعز وكسر الحصار المفروض عنها من قبل الميليشيا الحوثية وإعادة الأمن والاستقرار.