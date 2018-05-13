الرئيس اليمني ينوه بمواقف تحالف دعم الشرعية في اليمن ‏

الشارقة 24 - ‏واس:

نوه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بمواقف تحالف دعم الشرعية في اليمن ودعمها للشعب اليمني في معركته الحاسمة، وقطع دابر ‏الميليشيا الانقلابية وطمس مشاريع إيران التدميرية ضد ‏اليمن.‏

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما مع قائد الأول ‏حزم قائد محور باب المندب العميد الركن عبد الغني ‏الصبيحي، وقائد اللواء الثالث حزم العميد الركن ‏محمود أحمد صائل، اطلع خلالهما على التقدم ‏الميداني الذي يحرزه الجيش اليمني في معارك الساحل ‏الغربي بمحافظتي تعز والحديدة.‏

ودعا الرئيس هادي شعبه إلى توحيد صفوفه ‏والوقوف إلى جانب الجيش والمقاومة الشعبية ‏ومساندتهم بكل السبل لمواصلة عملياتهم العسكرية ‏الهادفة إلى تحرير التراب اليمني من براثن ميليشيا ‏الحوثي الإيرانية، وتخليص البلاد من شرورهم ‏وتصرفاتهم الهمجية وأعمالهم الإجرامية.‏

وشدد الرئيس اليمني، على ضرورة مواصلة ‏الانتصارات النوعية حتى استكمال تحرير محافظة تعز ‏وكسر الحصار المفروض عنها من قبل الميليشيا ‏الحوثية وإعادة الأمن والاستقرار.