البحرين: موقفنا واضح من "أزمة قطر"... ونمارس حقنا السيادي

الشارقة 24 – بنا:

نفت وزارة الخارجية البحرينية صحة ما ورد بوكالة "سبوتنيك" على لسان وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوجلو، من إشارة إلى حديث مزعوم منسوب لوزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، بشأن أزمة قطر.

وأكدت أن ما نسب إلى وزير الخارجية البحريني غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة، وأن من قام بنشره افتقد تماماً للمصداقية والمهنية.

وشددت على أن موقف مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية واضح تماماً من أزمة قطر، وأن هذه الدول تدافع عن سيادتها فقط ولم تحاصر دولة قطر بل صدت الضرر عنها، من خلال ممارسة حق سيادي من حقوقها، واتخاذ قرار بقطع العلاقات مع قطر، بعد استنفاد كل السبل المتاحة لإيقاف تدخل قطر في الشؤون الداخلية للدول الأربع وضمان التزامها بالاتفاقيات التي تعهدت بها، وأن كل ما اتخذته هذه الدول من خطوات لم يمس شعوبها ولا الشعب القطري الشقيق.