الجامعة العربية تستنكر التصريحات التركية إزاء موقفها بشأن "القدس"

الشارقة 24 – وام:

استنكر الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية، ما ذكره وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوجلو، في إطار الكلمة التي ألقاها، السبت، في إسطنبول حول "وجود تراجع وتردد داخل العالم الإسلامي، وخاصة داخل جامعة الدول العربية، فيما يخص قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة".

وأعرب المتحدث الرسمي -في بيان أصدره السبت- عن الأسف إزاء إصرار الوزير التركي على استهداف الجامعة العربية بشكل سلبي ونهج استعلائي، مستغلاً الأهمية الكبيرة التي تحظى بها قضية القدس لدى الشارع العربي والإسلامي.

وقال إن ذلك يطرح مجدداً علامات استفهام حول الموقف التركي الحقيقي إزاء المنظومة الإقليمية العربية التي تعبر عنها الجامعة العربية، خاصة إذا ما ربطنا بذلك أيضاً التدخل التركي في الأرض العربية والذي صدرت به قرارات واضحة عن القمة العربية الأخيرة في الظهران.