استعاد قرية "العقمة"

الجيش اليمني يحرز تقدماً ميدانياً غرب تعز

  • السبت 12, مايو 2018 في 11:34 ص
أكد مصدر عسكري يمني، أن الجيش استعاد قرية "العقمة"، ‏وهي آخر منطقة تسيطر عليها الميليشيات في مديرية موزع ‏والمحاذية لمديرية الوازعية، وسط انهيار واسع في صفوف ‏الانقلابين.
الشارقة 24 – واس:
 
فرضت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بقوات ‏التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، سيطرتها على آخر المناطق التي كانت ‏تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية ‏غرب محافظة تعز، جنوب غرب اليمن.‏
 
وقال مصدر عسكري يمني، إن الجيش استعاد قرية "العقمة"، ‏وهي آخر منطقة تسيطر عليها الميليشيات في مديرية موزع ‏والمحاذية لمديرية الوازعية، وسط انهيار واسع في صفوف ‏الانقلابين.
 
وأضاف المصدر في بيان نشره المركز الإعلامي للقوات ‏المسلحة اليمنية، التحام قوات الجيش بمديرية موزع، مع ‏القوات المتواجدة بمفرق مديرية الوازعية، التي هي الأخرى ‏كانت تزحف باتجاه مركز الوازعية.‏
 
وأشار إلى أن قوات الجيش أحكمت سيطرتها على ‏معسكر العمري غرب محافظة تعز بعد معارك عنيفة ‏خاضتها مع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مبيناً أن تحرير ‏المعسكر جاء عقب شن الجيش هجوماً مباغتاً على الميليشيا، نجح في السيطرة عليه.‏