الجيش اليمني يحرز تقدماً ميدانياً غرب تعز

الشارقة 24 – واس:
فرضت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، سيطرتها على آخر المناطق التي كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية غرب محافظة تعز، جنوب غرب اليمن.
وقال مصدر عسكري يمني، إن الجيش استعاد قرية "العقمة"، وهي آخر منطقة تسيطر عليها الميليشيات في مديرية موزع والمحاذية لمديرية الوازعية، وسط انهيار واسع في صفوف الانقلابين.
وأضاف المصدر في بيان نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، التحام قوات الجيش بمديرية موزع، مع القوات المتواجدة بمفرق مديرية الوازعية، التي هي الأخرى كانت تزحف باتجاه مركز الوازعية.
وأشار إلى أن قوات الجيش أحكمت سيطرتها على معسكر العمري غرب محافظة تعز بعد معارك عنيفة خاضتها مع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مبيناً أن تحرير المعسكر جاء عقب شن الجيش هجوماً مباغتاً على الميليشيا، نجح في السيطرة عليه.