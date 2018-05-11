الرئيس اليمني يزور قيادة "القوات المشتركة"

الشارقة 24 – واس:

قام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الجمعة، بزيارة لقيادة القوات المشتركة، حيث كان في استقباله الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز قائد القوات المشتركة.

واستمع خلال الزيارة لإيجاز عن سير العمليات العسكرية بالداخل اليمني.

كما تم خلال الزيارة تبادل الأحاديث في جملة من الموضوعات التي تتعلق بالعمليات الميدانية للجيش الوطني المدعوم من التحالف.

وقد أشاد الرئيس اليمني بالدور الذي تقوم به قوات التحالف لإعادة الشرعية، مؤكداً أن ميليشيا الحوثي لن تستمر في إذلال الشعب اليمني، والنصر والتمكين قادم في كل شبر من أرض اليمن.

وأشاد في الوقت ذاته بالأدوار البطولية للجيش الوطني والشعب اليمني الذي يرفض الخضوع لميليشيا الظلام والانقلاب والموت.