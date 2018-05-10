فرار "ميليشيا الحوثي" من جبهات تعز بعد قطع التعزيزات عنها

الشارقة 24 – وام:

انسحبت عناصر ميليشيا الحوثي الإيرانية، من جبهات مديرية موزع غربي محافظة تعز، وفرت تاركة خلفها عتادها وأسلحتها وقتلاها، بعد قطع خطوط إمداد التعزيزات عنها في جبهة البرح، وذلك بعد سيطرة قوات المقاومة الوطنية وألوية العمالقة على مفرقي الوازعية والبرح.

وتشهد صفوف ميليشيات الحوثي حالة من الهلع الشديد، وسط سقوط العشرات من عناصرها ما بين أسير وقتيل، فيما استسلم عدد كبير من مسلحيها بعد تضييق الخناق عليهم في جبهات القتال كافة.

وتواصل قوات المقاومة الوطنية اليمنية و "ألوية العمالقة" والمقاومة التهامية تقدمها الميداني بجبهات الساحل الغربي وتحقيق الانتصارات العسكرية المتلاحقة، ضمن عمليات عسكرية واسعة ونوعية أنهكت القدرات العسكرية لميليشيات الحوثي وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وقالت مصادر ميدانية، إن ميليشيات الحوثي تشهد انهيارات متسارعة في صفوفها وهروباً جماعياً لعناصرها من جبهات القتال، منوهة إلى إقدام الميليشيات على تصفية عدد من عناصرها في مدينة البرح، بعد فرارهم من أرض المعركة تاركين خلفهم عتادهم وأسلحتهم، وذلك سط انشقاقات مستمرة وهزائم متلاحقة في صفوفها.

وأضافت المصادر، إن قوات المقاومة نجحت في تحقيق تقدم كبير وانتزاع مناطق وجبال استراتيجية من مليشيات الحوثي الإيرانية بوتيرة متسارعة تحت غطاء جوي مكثف من مقاتلات التحالف العربي.

وتحكم قوات المقاومة سيطرتها على أهم الطرق الرئيسية التي تقطع خطوط إمداد الميليشيات باتجاه جبهات كهبوب والعمري وعزان والمنصورة وصنفه والوازعية في ضربات قاصمة أربكت صفوف الحوثيين.