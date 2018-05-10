مصرع 60 مسلحاً حوثياً في قصف لمقاتلات التحالف العربي في الساحل الغربي لليمن

الشارقة 24 – وام:





لقي 60 مسلحاً من ميليشيات الحوثي الإيرانية مصرعهم خلال اليومين الماضيين، في قصف لمقاتلات التحالف العربي ومواجهات مع قوات المقاومة الوطنية وألوية العمالقة والمقاومة التهامية في جبهات الساحل الغربي لليمن.

وقالت مصادر عسكرية يمنية، إن قصف مقاتلات التحالف تركز على مواقع وتجمعات الميليشيات في مديريات الحالي والدريهمي وجبل راس، فيما دارت اشتباكات بين المقاومة الوطنية وألوية العمالقة والمقاومة التهامية من جهة وميليشيات الحوثي الإيرانية من جهة أخرى شمال مديرية حيس وأخرى في الطريق المؤدية نحو مديرية التحيتا.

وأضافت: "أن مقاتلات التحالف العربي تواصل شن غاراتها الجوية النوعية على تجمعات ميليشيات الحوثي الإيرانية وتدمير التعزيزات العسكرية والآليات التابعة لها في مناطق الساحل الغربي".

من جانبها، تواصل قوات المقاومة تقدمها نحو المدخل الغربي لمنطقة البرح وسط فرار عناصر ميليشيات الحوثي إلى مناطق جبلية بمحافظة تعز، بالتزامن مع عملية تمشيط واسعة لجيوب وأوكار تلك الميليشيات من التلال الجبلية في مثلث البرح.

وتشهد جبهات الساحل الغربي لليمن عمليات عسكرية واسعة النطاق غربي محافظة تعز والتي أسفرت عن السيطرة على مناطق جديدة من قبضة ميليشيات الحوثي الإيرانية، استكمالاً لتحرير وتأمين الساحل وفك الحصار عن تعز من الجهة الغربية، وذلك بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن.