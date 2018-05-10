تصدت لها الدفاعات الجوية

طائرات حربية صهيونية تستهدف الأراضي السورية بالصواريخ

  • الخميس 10, مايو 2018 في 7:19 ص
أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) بأن طائرات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت الأراضي السورية بالصواريخ في وقت مبكر الخميس للمرة الثانية، وإن الدفاعات الجوية السورية تصدت لها.
الشارقة 24 - رويترز:
 
ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن طائرات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت الأراضي السورية بالصواريخ في وقت مبكر الخميس للمرة الثانية، وإن الدفاعات الجوية السورية تصدت لها.
 
وأضافت الوكالة أن "الطائرات الصهيونية من داخل الأراضي المحتلة أطلقت عدداً من الصواريخ باتجاه الأراضي السورية وتصدت لها الدفاعات الجوية وأسقطتها واحداً تلو الآخر"، لكن ذكرت الوكالة أن بعض الصواريخ استطاعت "استهداف عدد من كتائب الدفاع الجوي والرادار ومستودع ذخيرة".
 
وبث تلفزيون الإخبارية الحكومي لقطات حية للدفاعات الجوية وهي تتصدى للصواريخ.