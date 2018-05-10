طائرات حربية صهيونية تستهدف الأراضي السورية بالصواريخ

الشارقة 24 - رويترز:

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن طائرات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت الأراضي السورية بالصواريخ في وقت مبكر الخميس للمرة الثانية، وإن الدفاعات الجوية السورية تصدت لها.

وأضافت الوكالة أن "الطائرات الصهيونية من داخل الأراضي المحتلة أطلقت عدداً من الصواريخ باتجاه الأراضي السورية وتصدت لها الدفاعات الجوية وأسقطتها واحداً تلو الآخر"، لكن ذكرت الوكالة أن بعض الصواريخ استطاعت "استهداف عدد من كتائب الدفاع الجوي والرادار ومستودع ذخيرة".

وبث تلفزيون الإخبارية الحكومي لقطات حية للدفاعات الجوية وهي تتصدى للصواريخ.